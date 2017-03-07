Bursa’da Milli heyecan

A Milli Kadın Masa Tenisi takımı, bugün ve yarın Azerbaycan karşısında gruptan çıkma maçları oynayacak. Mücadeleler saat 18.00'de başlayacak.

13-17 Eylül 2017 tarihlerinde Lüksemburg’ta gerçekleştirilecek Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’na katılma mücadelesi veren A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, bugün ve yarın Bursa’da iki kritik maç oynayacak. Grupta Portekiz ve Azerbayban’la yarışan Milliler, son sınavını Azerbaycan karşısında verecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BUSKİ’de yaptırılan yeni masa tenisi salonunda üst üste iki gün oynanacak mücadeleler saat 18.00’de başlayacak. A Milli Takım, Azerbaycan’a üstünlük sağladığı takdirde gruptan çıkarak ön eleme oynamaya hak kazanacak. Milliler’in ön elemedeki rakibi Hollanda.