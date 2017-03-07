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Bursaspor’un en istikrarlıları Harun ve Batalla

Bursaspor’da geride kalan 23 haftada en istikrarlı isimler kaleci Harun Tekin ile Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla oldu.
11:527 Mart 2017
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Bursaspor’un en istikrarlıları Harun ve Batalla

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftayı Gaziantepspor galibiyeti ile kapatarak puanını 31’e yükselten yeşil-beyazlı ekipte, milli kaleci Harun Tekin ve kaptan Pablo Batalla, geride kalan haftalarda performanslarıyla takıma en çok katkı sağlayan isimler olarak ön plana çıktı.

23 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalan milli kaleci Harun Tekin, takımda en çok süre alan isim olmayı başarırken, kaptan Pablo Martin Batalla da 22 maçta şans bularak, en çok maçta görev alan ikinci isim konumunda yer aldı. 33 yaşındaki oyuncu, geride kalan haftalarda 7 gol, 5 asistlik performans sergileyerek skora en çok katkı sağlayan isim olmayı da başardı. Batalla’nın ardından en çok karşılaşmada şans bulan oyuncular, 20 maçla Cristobal Jorquera ve Yonathan del Valle oldu.

Etiketler
Batalla harun spor toto süper lig
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