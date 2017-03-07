Deplasman canavarı Bruma

Galatasaray'ın bu sezon lig maçlarında rakip ağlara bıraktığı 18 golün 6’sında imzası bulunan Portekizli futbolcu Bruma, Antalya’yı da boş geçmedi. 22 yaşındaki oyuncunun İstanbul dışında 3 de asisti bulunuyor.

Bu sezon deplasmanda attığı gollerle dikkat çeken Bruma, dış saha gollerine Antalya karşısında da devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon misafir takım olduğu maçlarda rakip ağları 18 kez havalandırırken, bunların 6'sında Portekizli oyuncunun imzası vardı. Genç futbolcu, gollerinin yanı sıra 3 de asist yaparken takıma büyük katkı verdi. Bruma, başarılı performansıyla geldiği dönemde kendisini kadro dışı bırakan Igor Tudor'un da gözüne girdi.

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Bu arada Adana deplasmanında attığı gol sonrası ev sahibi takım taraftarlarına el hareketi yapan Portekizli oyuncu, sarı kart görmüştü. Dün attığı golün ardından bu kez Antalya taraftarlarına sus işareti yapan Bruma, bu nedenle sarı kart gördü. İkinci yarıda rakip oyuncuyla girdiği mücadelede tehlikeli hareketinden dolayı bir kart daha gören başarılı oyuncu, kırmızıdan atıldı. Ancak bu kart bir hayli tartışma yarattı.