Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
11 Mart 2017 19:00
GALATASARAY
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Dursun Özbek’ten konuşma yasağı kararı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yöneticilere konuşma yasağı getirdi.
18:467 Mart 2017
0
Dursun Özbek’ten konuşma yasağı kararı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yöneticilere konuşma yasağı getirdi. Nazifoğlu’nun Beyaz TV’ye bağlanmasının ardından ikinci başkan Nasuhi Sezgin’in yanlış ifadeleri Özbek’i bu kararı almaya itti.

Maç öncesi ve maç sonrası yapılan açıklamaların yol açtığı gereksiz polemiklerden büyük rahatsızlık duyan Başkan Özbek'in, “Bizler konuşmak için değil Galatasaray'a hizmet için seçildik. Camiamız ve taraftarımız bizlerden kulübümüzün kronikleşmiş sorunlarına çözüm getirmemizi bekliyor. Söz değil icraat makamındayız, bunu aklımızdan çıkarmayalım” diye konuştuğu ileri sürüldü.

Dursun Özbek'in, toplantı sırasında geçmişte ayaküstü verilen demeçler nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları hatırlattığı da kaydedildi.

Etiketler
Dursun Özbek galatasaray konuşma yasağı
Son güncelleme: 18:48 | 07.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER