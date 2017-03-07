Ekinci: Özgecan’ı unutturmayacağız

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Yasin Kadri Ekinci, 3. Özgecan Aslan Koşusu’nun basın toplantısında, “Özgecan’ı unutmayacağız, onun hayallerini yaşatacağız” dedi.

TJK tarafından 3. Özgecan Aslan Koşusu bugün akşam düzenlenecek. Koşu öncesi basın toplantısı düzenleyen TJK yöneticileri Özgecan Aslan'a adanmış bu koşunun öneminden bahsetti.İlk olarak konuşan TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, kadına şiddetin son bulmasını istedi. Ekinci, “Bugün bir kez daha sevgili kızımız için gerçekleştirdiğimiz koşu için Adana'dayız. Özgecan, hayalleri olan topluma yarar sağlamak için yanıp tutuşan pırıl pırıl bir genç kızımızdı. Özgecan, hayallerini terk etmek zorunda bırakılsa da bizler farkındalığı yüksek olan kişiler Özgecan'ı unutmayacak ve unutturmayacağız. Çok daha güçlü bir sesle kadına şiddete son diyoruz. Toplumumuzun kanayan bu yaranın kapatılması için her konuda destek olacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Özgecanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Dalğıç ise TJK'ya bu koşuyu düzenledikleri için teşekkür ederek Özgecan Aslan'ın hayatının film olacağını söyledi.

Daha sonra hipodrom içerisinde bulunan Özgecan Aslan Korusu'na yöneticiler tarafından fidan dikildi. 3. Özgecan Aslan Koşusu Adana Yeşiloba Hipodromu'nda saat 20.00'de düzenlenecek olup 4 at 1200 metre koşacak.