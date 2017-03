‘Eto’o’nun sözleşmesini 3 yıl daha uzatırsak yanlış yapmış oluruz’

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya İşadamları Derneği’nin (ANTİAD) her ay düzenlediği kahvaltılı toplantıya katıldı. Öztürk, yeni stadyum, şampiyonluk ve Samuel Eto'o ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eto'o'nun geçtiğimiz günlerde 3 yıl daha Türkiye'de olacağını söylemesinin ardından yöneltilen ‘sözleşme uzatmayı düşünüyor musunuz’ sorusuna Öztürk, “Burada oyuncunun verdiği sonuç önemli. Bizde hala 1 senelik sözleşmesi var ve 36 yaşında. Sözleşmesini 3 yıl daha uzatırsak yanlış bir şey yapmış oluruz. Kendisinden çok memnunuz. Biz ondan o bizden memnun olduğu sürçe Eto'o bizimle olacak. Biz kendisini çok seviyoruz. Şu anda satmak gibi bir düşüncemiz yok. İki taraf da çok keyifli durumda” cevabını verdi.

Öztürk, devre arasında Döşemealtı'nda Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin açılışında Beşiktaş ile yaşanan tartışmaya yönelik gelen soruya, “Saygısızlık olarak algılanmasın ama bana ne Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den. Bizim orada kendi düşüncelerimiz var. Ben zerre kadar keşke söylemeseydik diye düşünmedim. İşte medya şartlandırıyor, insanlar üzerinde baskı oluşturuyor. Kendi taraftarından bir şeyler geliyor. Orada televizyon zoom yapmasa olay büyümeyecek. O olay ondan ibaret. Kafamda keşke yapmasaydım olmadı” dedi.Galatasaray maçının zor geçtiğini söyleyen Öztürk, her maçtan sonra kendisini yorgun hissettiğini dile getirerek, “Topu oynayan futbolcular ama maçtan sonra benim her tarafım ağrıyor” diye konuştu.

“Stadyumumuzun dünyada eşi benzeri yok”

Yeni bir stadyumları olduğunu ve dünyada eşi benzeri olmadığını söyleyen Öztürk, “Geçen hafta İtalya'da Milan ve İnter'in tesislerini gezdim. Bizim Döşemealtı'ndaki tesislerimizin yanından bile geçemez. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e böyle bir tesisi Antalya'ya kazandırdığı için teşekkür ederim. Barselona'yı Barselona yapan futbol takımıdır. Barselona şehrinin gelişiminde en önemli katkıyı veren spor kulübüdür. Bunları düşünerek Antalyaspor'da bir şeyler yapılır dedik ve bu yüzden de göreve geldik” şeklinde konuştu.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, görev sürelerinin sonunda Antalyaspor'u şampiyon yapmak istediklerini dile getirdi. Öztürk, “Çok sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Sağlıklı yapıda spor kulübü bulmak Türkiye'de çok kolay değil. Bir artı eksi tablosuna baktığımızda sizden çıkan giderleriniz 100 milyonsa ve geliriniz 50 milyonsa bu sağlıksız bir yapıdır. Kısa dönemde de bir şeyler oturtmak gerekiyor ki spor kulübü ayakta kalsın. İş hayatımızda doğru işler yaptık ve bunu da spor kulübüne yansıtmak istedik. Biz sağlıklı yapıyı oturtmamız lazım dedik. İlk 3 ayda odada duvarlara baktığımı bilirim. Şu an durum iyi şekilde gidiyor. Antalyaspor doğru yolda. Hedeflerimiz büyük. Daha hızlı ilerleyeceğimiz zamanlarda daha temkinli gittik. Bir spor kulübünü iyi yerlere getirmek hiç kolay değil. Biz Antalyaspor'u kendi zamanımızda inşallah şampiyon yapacağız. Bunları herkes söyler. Türk milleti gaza gelmesini sever. Önemli olan bunu başarmak” açıklamasını yaptı.Şu ana kadar yapmak istediklerinin yüzde 20'sini gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztürk, Antalya'nın spor kenti olduğunu dile getirdi. Ali Şafak Öztürk, “Güçlü temeller olursa hedefe gitmede bir engel görmüyorum. Tesislerde gezmeye, buralarda konuşmaya ve daha fazla şeyler yapmaya varım. Bunun üstüne daha fazla proje üretmek istiyoruz. Yapmak istediklerimizin yüzde 20'sini gerçekleştirdik. Çok daha fazlasını yamak istiyoruz. Mali yapı var karşımızda ama ben inanıyorum. Benim görev sürecimizde inşallah şampiyon olmak istiyoruz. Antalyaspor kulübü her dalda basketbol, hentbol ve her branşımızda en üst seviyelere çıkmak. Antalya şehri bunu hak ediyor. Antalya spor kenti ve bunu hak ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Galatasaray maçında tribünlerin dolmasını isterdik”

Antalyaspor'u en iyi yerlere götürmek için çalıştıklarını söyleyen Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:“33 bin kişilik bir stadyumumuz var, gönül isterdi ki Galatasaray maçında dolu olsun. Bir de bilet fiyatlarını yüksek tutmak zorunda kaldık. Sezon başında konulan kombine fiyatları vardı. İnsanları çok mağdur etmek istemdik ama Beşiktaş maçında bilet fiyatlarında bir değişiklik yapmayı düşünüyoruz. Okul anlamında da bir şeyler yapacağız. Yöneticilerimizle yaptığımız bir esnaf ziyareti bile artı oldu. Okul gezilerimizi de arttırmayı düşünüyoruz. Gelecek sezon için stadyumda geniş bir yer ayırma projemiz var. Okullara Eto'o ile gittiğimizde çocuklar ‘Eto'o Eto'o' diye bağırıyorlar. Söylediğimiz gibi düşündüklerimizin yüzde 20'sini yaptık. Bizi gelecek sezon görün. Kombine fiyatları konusunda biz bedava olmasını bile düşünüyoruz. Şehirde Antalyaspor'a tutku oluşturuyoruz. Orada 10 bin kişi yerine 20 bin kişi olabilir.”

“Başarıda da başarısızlıkta da sorumlu biziz”

Sezon başlamadan göreve geldiklerini ifade eden Öztürk, başarının ve başarısızlığın sorumlusunun kendileri olduğunu belirterek, “Sezon başında 8 maçta alınan 3 puanın sorumlusu da biziz, sonraki başarının da sorumlusu biziz. Ben dengeye çok inanırım. Yapılan her işte denge olmalı. Burada yapılan dengede her şey çok iyi gitmeli ki denge otursun. Başladığımız süreçte bazı futbolcuları kadro dışı bıraktık. Eto'o gidiyordu ama bazı takımlara rest çektik ve kaldı. O durumdan bu duruma gelmek dengeye oturtmakla alakalı. Bu kulübü yönetim kurulu yönetiyorsa bu denge olmalı. Buradaki yapının çok sağlıklı olması lazım. Antalyaspor iyi bir yere gelecek diyor bu durumu gören insanlar. Biz Antalyaspor'uz dedik bunun da altını tam dolduramadık ama bunu dolduracağız. Antalyaspor güçlü bir takım bunu da göstereceğiz” dedi.

“Yabancı sınırlaması açık kalmalı”

Yabancı sınırlamasıyla ilgili soruya Öztürk, “Kişisel olarak çok fazla kafa yordum. Hangi sistem daha iyi diye düşündüm Türkiye'de. Alt yapı olarak en iyi işleyen ülkeler Avrupa'dır. Hatta Almanya'dır, benim örnek aldığım. Orada köy takımları bile futbola profesyonel olarak bakıyor. Biz çok uzağız bu duruma. Dünkü maça çıkan takımda 4 tane yerli oyuncu vardı. Bu oldukça Anadolu takımlarının rekabet ortamı daha da azalıyor. Oyuncu sınırlaması olduğu zaman durum sıkıntılaşıyor. Biz Antalyaspor olarak sınıf atlamak istediğimizde 3-4 transfer olur. Bunlara da çok fazla para ödemek zorunda kalırız. Yurt dışında iyi oyuncu getirmekte sıkıntı çekeriz. Osmanlıspor'da N'diaye diye bir futbolcu var. Bu oyuncuyu kulüp 1,5 sene önce 400 bin EURO'ya aldı. Bu bir kumardır. Tuttuğu zaman çok iyi olur. Bence alt yapı çok önemli. Kulüp içerisinde kendi kararları doğrultusunda öyle olmalı. Kuraldan çok, ben şöyle görüyorum. İtalya'da Atalanta kulübünü ziyaret ettim. At yapısı dünyada çok güçlü bir takım. 28 oyuncudan 6 tanesini alt yapıdan çıkarmış durumdalar. Onlar hiçbir Türk takımının yapamadığını İtalya'da yapmışlar. Oyuncu sınırlaması olmadan yapmışlar. O sınırın aslında açık olması bizim gibi alt yapıyı düşünen takılar için daha iyi. Çünkü satılan oyuncularla alt yapıya katkı vererek daha iyi işler yapabilirsiniz. Biz alt yapının Barcelona alt yapı sorumlusunu getirdik. Alt yapının daha güçlü olması sınırların açık olmasına bağlı. Bir yetenek çıkıyor Ankaragücü'nden oyuncu kapış kapış gidiyor. Sınır gelirse bu durum tersine dönebilir. Benim düşüncem sınırın açık kalması” cevabını verdi.

“Keşke yapmasaydım demiyorum”

Yeni tesislerin açılışında Beşiktaş ile Eto'o konusunda yaşanan olayla ilgili soruya Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kafasında keşke yapmasaydım düşüncesinin olmadığını söyledi. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu durum hep zaten konuşulan konu. İlk başta şunu söyleyeyim; bu konu hakkında niye başkaları gibi hissetmiyorum bunu sorguladım. Bu işin yanlış olmasını niye düşünmedim. O kadar güzel bir durum var, yeni tesislerin açılışı var, ortam güzel. Eto'o'yu çok kulüp istiyor. Orada biz bu oyuncuyu tutacağız dedik. Sanki ben orada belirli bir kulübü hedef almışım gibi ortam oluşturuldu. Televizyon orada Beşiktaş başkanını zoomluyor. Başkan orada yüzünü ekşitiyor, hatta küfürlü bir konuşması geçiyor. Biz o kadar yüzsüz bir kulüp müyüz? Kendi taraftarımıza böyle bir müjde veremeyecek miyiz? Saygısızlık olarak algılanmasın ama bana ne Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den. Biz orada kendi düşüncelerimiz var. Bende zerre kadar keşke söylemesek olmadı. İşte medya şartlandırıyor, insanlar üzerinde baskı oluşturuyor. Kendi taraftarından bir şeyler geliyor. Orada televizyon zoomlamasa olay büyümeyecek. O olay ondan ibaret. Kafamda keşke yapmasaydım olmadı.”

“Avrupa hedefimiz devam ediyor”

Avrupa hedeflerinden sapma olmadığını dile getiren Öztürk, “2 maç kaybettik diye hedefimizden bir şey kaçırmadık. İstanbul takımları ne puanlar kaybetti. Fenerbahçe'nin daha da bu puan kaybedeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da ikinci yarıyla birlikte iyi çıkış yakaladı ama dediğim gibi Antalyaspor bu sezon sonunda inşallah Avrupa'ya gidecek” değerlendirmesini yaptı.Programın açılış konuşmasını yapana ANTİAD Başkanı Musa Saraç ise, “Güzel şehrimizin güzel kulübü Antalyaspor ile son zamanlarda ciddi başarılara imza atıyor. Kritik dönemlerden geçtiğimiz bu dönemlerde futbol takımımızın başarısı bizi gururlandırıyor. Yöneticilerimizin bu başarıda katkısı çok büyük” dedi.

Program sonunda Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'e onursal üyelik ve plaket verildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.