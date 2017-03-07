Fenerbahçe seride öne geçti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida’yı 78-68 yenerek, seride 1-0 öne geçti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Andrada Csender (Romanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Quigley 7, Parker 23, Gruda 13, Verameyenka 9, Lavender 14, Pelin Bilgiç 4, Ayşe Cora 2, Tuğçe Canıtez
Perfumerias Avenida: Dominguez 7, Gil 2, Elonu 8, Givens 11, De Souza 10, Milovanovic 27, Marginean 3, Quevedo
1. Periyot: 18-14
Devre: 36-31
3. Periyot: 60-52