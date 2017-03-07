Fenerbahçe taraftarı Lens ve Mehmet Ekici’yi bağrına bastı

Fenerbahçe taraftarı, Alanyaspor maçı sonrasında cenaze törenine katılacak yıldız futbolcu Lens'in yanına Mehmet Ekici’nin de fotoğrafını koyarak “Fenerbahçe formasını duruşu, inancı olan insanlara verin” dedi.

Babasının vefatına rağmen Osmanlıspor maçında oynamak için İstanbul'a dönen Jeremain Lens, Alanyaspor deplasmanında forma giydikten sonra ülkesine gidecek. Surinam asıllı yıldız futbolcu, teknik heyet izin vermesine rağmen İstanbul'da kaldı. Surinam gelenekleri gereği cenaze töreni bir haftaya yayılıyor. Alanyaspor maçında oynayacak olan Lens, cenaze töreninin sadece son bölümüne katılacak.

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Lens’in bu davranışı, yönetim ve takım arkadaşlarının büyük takdirini kazandı. Taraftarlar ise sosyal medyada, Lens ve Mehmet Ekici'nin fotoğraflarını paylaşarak “Fenerbahçe formasını, duruşu, inancı olan insanlara verin. Seneye 24 kişilik kadro böyle isimlerden kurulmalı” ifadelerini kullandı. Başkan Aziz Yıldırım, tüm şartların zorlanarak Lens'in mutlaka kadroda tutulması gerektiğini söyledi.