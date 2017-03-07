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FENERBAHÇE
10 Mart 2017 20:00
AYTEMİZ ALANYASPOR
vs
FENERBAHÇE
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Fenerbahçe’de izin bitti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
16:357 Mart 2017
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Fenerbahçe’de izin bitti

Fenerbahçe 1 günlük iznin ardından çalışmalara başladı. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00’de başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Osmanlıspor karşısında görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 8 Mart Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Etiketler
Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 16:36 | 07.03.2017
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