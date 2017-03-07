Fırtına’da sarı kart tehlikesi

Akhisar Belediyespor'la pazartesi akşamı deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da 2 sakat ve 7 futbolcunun sarı kart ceza sınırında bulunması, sıkıntı yarattı.

Takımının Akhisar Belediyespor’dan sonra Galatasaray’la oynayacaklarını göz önüne alan teknik direktör Ersun Yanal, bu konuda oyuncularını uyardı. 13 Mart Pazartesi günü Akhisar Belediyespor’la oynadıktan sonra ardından Galatasaray, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor’la karşılaşacaklarını hatırlatan Ersun Yanal, kendilerini zorlu bir dönemin beklediğini söyledi.

YANAL’DAN ‘DİKKATLİ OLUN’ ÇAĞRISI

Bordo mavili takımda sakatlıkları devam eden Furkan ve Durica ile kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin dışında şu anda 21 kişilik oyuncu kadrosunda kaleci Onur, Uğur, Mustafa, Aytaç, Yusuf Yazıcı, Rodallega ve N’Doye’nin sarı kart ceza sınırında yer aldığı bildirilirken bu futbolculardan her birinin Akhisar Belediyespor maçında sarı kart görmesi durumunda ligin 25’inci haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacağı belirtildi. Teknik direktör Yanal’da bu zorlu süreçte ceza sınırındaki futbolcularına, ‘dikkatli olun’ çağrısında bulunmaya başladı.

OLCAY KENDİNİ DENEYECEK

Bu arada Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynadığı Kardemir Karabükspor maçında ayağına darbe alan Olcay Şahan’ın durumunun iyiye gittiği açıklandı. Olcay Şahan’ın hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda kendisini deneyeceği ve bir sorun olmaması durumunda pazartesi günkü Akhisar Belediyespor karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi.

GALATASARAY BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Trabzonspor’un Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı. 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

“Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 40 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 80 lira, Batı Alt Kenar 100 lira, Batı Alt Silver 200 lira, Batı Alt Gold: 250 lira, Batı Alt Platinum 300 TL”

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada biletlerin gün içerisinde satışa sunulacağı belirtildi, taraftarlarına da destek olmaları çağrısında bulunuldu.