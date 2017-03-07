Galatasaray kazandı ama…

Tarık YILMAZ yazdı...

Şampiyonluk yarışının uzağında kalmış ve Avrupa'ya gitme hesaplarını yapan Galatasaray, Rıza Çalımbay ile birlikte iyi bir ivme kazanan Antalyaspor'a konuk oldu. Maça iyi başlayan Cimbom, ilk 40 dakika içinde 2-0 öne geçmeyi de başardı. Önce Bruma ardından Eren Derdiyok klas gollere imza attı. Bu periyot içinde Igor Tudor tribüne gönderildi, belki de G.Saray için dönüm noktası oldu.

Antalya, devre biterken bulduğu golle umutlandı. G.Saray'ın savunma zaaflarını iyi değerlendirecek oyunculara sahip olan Antalyaspor, rakibini yakalamanın hesaplarını yapmaya başladı. İkinci devreye etkili başlayan ev sahibi, ikinci golü de buldu.

2-0 önde iken rakibine 2 gol ikram eden Cimbom, “Nerede o eski Aslan” dedirtti. 2-0 önde iken Antalya'nın 2-2'yi yakalaması Galatasaray'ın işini zorlaştırdı. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekibin atakları sıklaştı. Bruma atılsa da G.Saray'ın orta sahadaki mücadelesi ve kazanma arzusu olumluydu.

Maçın kötüsü hakem Ali Palabıyık, 6 dakikalık uzatma verince Galatasaray bir anda rakip kaleye fırladı. Son dakikada Eren'in golü 3 puanı getirdi. Ancak bu galibiyet Cimbom'un içinde bulunduğu kötü durumu kapatmaya yetmez. Tudor, eğer G.Saray'ı Avrupa kupalarının potasına sokmak istiyorsa takım içinden bazı isimleri kulübeye çekmesi gerekiyor.