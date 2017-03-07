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Galatasaray Slovakya’dan eli boş döndü

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women Çeyrek Final ilk maçında Good Angels Kosice ile karşı karşıya geldi. Sarayın Sultanları, Kosice’de bulunan Angels Arena’daki mücadeleden 73-62’lik skorla mağlup ayrıldı.
23:347 Mart 2017
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Galatasaray Slovakya’dan eli boş döndü

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Slovakya temsilcisi Good Angels’a deplasmanda 73-62 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı, 10 Mart Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak.

Salon: Angels Arena

Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Goran Sljivic (Avusturya), Alexandru Olaru (Romanya)

Good Angels: Oblak 19, Zirkova 7, Balintova 9, Allen 5, Baugh 18, Jurcenkova 10, Kupcikova 3, Stehlikova 2

Galatasaray: Işıl Alben 14, Jefferson 10, Pınar Demirok 7, Papova 7, Vitola 4, Da Silva 8, Traore 6, Paris 6, Cansu Köksal, Deniz Çolakoğlu

1. Periyot: 17-22

Devre: 39-37

3. Periyot: 56-53

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