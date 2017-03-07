Gürcistanlı eski yıldız futbolcu Kaladze Enerji Bakanı oldu

Bir dönem Milan'da da forma giymiş olan Gürcistanlı eski yıldız futbolcu Kakhaber Kaladze, ülkesinde Enerji Bakanı oldu.

Futbol hayatına Dinamo Tiflis’te başlayan ve İtalyan devi Milan’ın vazgeçilmezleri arasına giren Kakhaber Kaladze, futbolu bıraktıktan sonra politikaya atıldı. 2012 yılında 32 yaşında futbolu bırakan Kaladze, aynı yıl politikacı olmaya karar verdi. Mayıs’ta katıldığı siyasi parti, Ekim’de seçimleri kazanınca o da kabineye girdi ve Gürcistan Enerji Bakanı oldu. Goal’de yer alan derlemeye göre daha önce enerji sektöründe yatırımlarda bulunan Kaladze, Tiflis’te başladığı futbol kariyerine, yine Tiflis’te bakan olarak devam etme kararı aldı.

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Kakhaber Kaladze, bir dönem Avrupa’ya, özellikle de Milan’a damga vuran oyuncularından biri. Kaladze için ilginç olan kısım ise futboluyla hep geri sıralarda kalan Gürcistan’dan çıkıp büyük bir yıldız haline gelmesi… Gürcistan halkı için büyük anlam ifade eden futbolcular elbette var. Yakından tanıdığımız Şota, Schalke ile özdeşleşen ve Gürcistan’ın formasını en çok terleten Levan Kobiashvili gibi isimler, Gürcü halkı tarafından simge isimlerden. Ancak Kaladze’nin bu oyunculardan farklı yanı, Gürcistan’da bir halk kahramanı olarak bilinmesi. Genç yaşlarda Dinamo Tiflis’ten ayrılıp Ukrayna’ya, Dinamo Kiev’e transfer olan Kaladze, ardından Milan’ın yolunu tutmuştu. Milan’ın sembol isimlerinden biri haline gelen Gürcü yıldız, gerek İtalyan ekibinin taraftarlarının, gerekse Gürcistan halkının en önemli sembollerinden biriydi.

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Kaladze’nin uzun sürecek olan Milan kariyeri, Fatih Terim ile başlamıştı. Gürcü oyuncu, Terim ile Milan’da 6 ay beraber çalışmıştı. Sonrasında Fatih Terim takımdan ayrılmış, Kaladze ise 10 yıl boyunca San Siro’da kaldı. Ancak Kaladze, 6 aylık birlikteliğini yıllar sonra onore edecek bir davranışta bulunmuştu. Önce Terim’i Florya’da ziyaret etti, sonra da jübile maçında oynayacağı takımın teknik adamlığını teklif etti. Karakteriyle İtalya’da yıllarca alkış alan Kaladze, Terim’i de onore etmişti.