İşte Chelsea’nin yeni stadı!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Chelsea, stadını yeniliyor. 60 bin kapasiteli yeni stadyum 500 milyon sterline mal olacak.

İngiltere Premier Lig’in gözde kulübü Chelsea, mevcut stadını yeniliyor. Stamford Bridge Stadyumu’nu modern standartlara göre yenilemeyi düşünen Londra temsilcisi, yeni proje için düğmeye bastı.

60 bin kapasiteli olması planlanan yeni yapı, kulübe 500 milyon sterline mal olacak. Stat inşaatının 2020 yılında bitmesi ve yeni statta maçların 2020-21 sezonu başlangıcından itibaren oynanması planlanıyor. Chelsea bu süreçte maçlarını Wembley’de oynayacak.

Yeni stadın proje hali ortaya çıktı. İhtişamlı bir görünüme bürünecek olan Stamford Bridge’in inşaatına 2018 yılının yaz ayında başlanacağı tahmin ediliyor.

Tarihi bir mazisi olan Stamford Bridge’in geçmişi 1905 yılına kadar geri gidiyor. Stadın mevcut kapasitesi 41 bin 631. Yeni proje ile birlikte bu sayı 20 bin dolaylarında artmış olacak.

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