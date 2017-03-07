Tudor'u uyarmadan, sorgusuz sualsiz tribüne yolladılar, Chedjou'nun yaptığı büyük hatanın ardından düşürüldüğü pozisyonda, ‘Acaba' bile demeden devam kararı verdiler. Hakemler haftalardır bu kadar rahatlar. Antalya'da haftalardır temsilsizlik yüzünden devam eden hak yeme hastalığı devam etti.

Çok ilginç ve yaşanmaması gereken bir mutluluk Antalya'da kendisini gösterdi. Kulübeden tribüne yollanan Tudor yaptığı yanlış dahi olsa mutlu etti. Çünkü taraftarlar Galatasaray Spor Kulübü'nde aylardır haksızlığa isyan eden bir karakter arıyordu. Tudor bu isyan ateşini yaktı. Galatasaray taraftarı yenen hakka karşı sadece süslü cümleler koyan, icraat göstermeyen bir duruşun döneminde ilk defa bir isyan görünce haklı olarak mutlu oldu. İsyan etmek Galatasaray'ın kültüründe her zaman vardır. Galatasaray'ı temsil edenler hak yeniyorsa isyan ederler. Tudor'un kulübede yaktığı bu isyan ateşinin saha içerisine ve şeref tribününe de sıçraması Galatasaray taraftarının en büyük isteği. Tudor'un isyan duruşu saha içindeki oyuncu grubuna biraz bulaşınca Galatasaray son topa kadar oynamanın gerekliliğini hatırladı ve zor da olsa 3-2 kazanmayı bildi.

Başkanlık makamı isyan etmezse, yönetim kurulu isyan etmezse, futbolcusu isyan etmezse ortada Galatasaray kimliği olmaz, temsili hiç olmaz. Antalya'da da gördük Galatasaray'da her şey baştan aşağıya değişmeli. Değişim, isyan edemeyen yönetim şeklinden başlamalı. Camiasının içindeki muhalefete aslan kesilen ancak yenen hakkın karşısında kuzu gibi duran bir Galatasaray yönetiminin sorgulanmasından daha doğal bir şey olamaz. Antalya'da gördük ki yönetim temsili, futbolcu kalitesi Galatasaray düzeyine yükselene kadar olması gereken sürekli devam edecek başarı skalasına ulaşmak gerçekten çok zor. Galatasaray gibi Avrupa'yı titreten bir arma 96. dakikada Antalya'dan galibiyet çıkarıyor, futbolcusu da bu duruma formasını çıkaracak kadar çok seviniyorsa ortada gerçekten bir yanlış var.