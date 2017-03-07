Josue ’10’u aratmadı

Sneijder’ın yokluğunda Hollandalı oyuncunun bölgesinde görev yapan Josue, iki asistle göz doldurdu. Portekizli oyuncu, Galatasaray’ın ligde attığı son 4 golün üçünün pasını verdi.

Wesley Sneijder'ın yokluğunda 10 numara pozisyonunda görev alan Josue, Hollandalı oyuncuyu aratmadı. 24. dakikada Bruma'nın attığı golün pasını veren Portekizli oyuncu, Eren Derdiyok'un golünde de asisti yapan isimdi. Çaykur Rize maçında da 1 asist yapan Josue, G.Saray'ın ligde attığı son 4 golün üçünün pasını veren oyuncu oldu.

Deplasman canavarı Bruma Galatasaray'ın bu sezon lig maçlarında rakip ağlara bıraktığı 18 golün 6'sında imzası bulunan Portekizli futbolcu Bruma, Antalya'yı da boş geçmedi. 22 yaşındaki oyuncunun İstanbul dışında 3 de asisti bulunuyor. İlgili Haberi Oku

AKIBETİ NE OLACAK?

Önüne gelen fırsatı iyi değerlendiren 26 yaşındaki oyuncunun performansı beğeni kazanırken, Sneijder dönünce akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. Igor Tudor'un Josue'den de faydalanmak için formül arayışında olduğu öğrenildi. Sneijder'ı kesmesi zor gözüken Portekizli oyuncu, başka mevkide şans bulabilir.