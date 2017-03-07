Josue ’10’u aratmadı

Wesley Sneijder'ın yokluğunda 10 numara pozisyonunda görev alan Josue, Hollandalı oyuncuyu aratmadı. 24. dakikada Bruma'nın attığı golün pasını veren Portekizli oyuncu, Eren Derdiyok'un golünde de asisti yapan isimdi. Çaykur Rize maçında da 1 asist yapan Josue, G.Saray'ın ligde attığı son 4 golün üçünün pasını veren oyuncu oldu.
AKIBETİ NE OLACAK?
Önüne gelen fırsatı iyi değerlendiren 26 yaşındaki oyuncunun performansı beğeni kazanırken, Sneijder dönünce akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. Igor Tudor'un Josue'den de faydalanmak için formül arayışında olduğu öğrenildi. Sneijder'ı kesmesi zor gözüken Portekizli oyuncu, başka mevkide şans bulabilir.