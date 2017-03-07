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KARABÜKSPOR
11 Mart 2017 13:30
KARABÜKSPOR
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ADANASPOR
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Karabükspor’da Tankut’a doğum günü sürprizi

Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, futbolcular idman öncesi kulüp başkanı Ferudun Tankut’a doğum günü sürprizi yaptı.
22:387 Mart 2017
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Karabükspor’da Tankut’a doğum günü sürprizi

Kırmızı-mavili ekip lig’in 24. haftasında cumartesi günü saat 13.30’da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda Adanaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri’nde sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği çift antrenman ile sürdürdü.

Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında istasyon çalışmasının ardından şut çalışması gerçekleştiren takım akşam antrenmanında ise koşu ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.

Akşam gerçekleştirilen antrenman öncesinde kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut’un doğum günü teknik heyet ve futbolcular tarafından pasta kesilerek kutlandı. Takım kaptanı Ahmet Şahin kendi elleriyle başkan Tankut'a pasta yedirdi.

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Ferudun Tankut Karabükspor
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