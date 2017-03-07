Mehmet Topal’ın gözüne uyku girmedi

Fenerbahçe’de Mehmet Topal, Osmanlı karşılaşmasının son dakikasında attığı golde, topun eline çarptığını, hakeme söylediğini açıkladı. Başkent ekibi karşısında büyük efor sarf ettiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, “Tartışmaların merkezinde olmaktan ötürü canım yanıyor. Pozisyonu sabaha kadar en az 100 kez izledim. 09.00'da uyudum, 11.00'de kalktım. Çocuğumun randevusu vardı ve erteledim” dedi.
DAHA NE YAPABİLİRİM?
“Son dakikalarda çok yorulmuştum. Köşe vuruşundan gelen topu görmedim bile” diyen Mehmet Topal, “Ellerim açıktı ve top çarptı. Bilerek elimle almadım. Golden sonra hakeme baktım kararıyla ilgili. Golü verdiğine göre kapalı olduğunu düşündüğünü sandım. Santraya giderken sordu. ‘Elim kapalıydı ama çarptı hocam' dedim. Hakeme topun çarptığını söyledim. Daha ne yapabilirdim ki?” ifadelerini kullandı.
ÇOK İNCİNDİM
Tecrübeli orta saha yapılan eleştiriler nedeniyle çok incindiğini, canının çok acıdığını da sözlerine ekledi. Topal ayrıca “Galip gelmeseydik büyük sıkıntılar yaşayacaktık. Ligin sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Kazanamadığınızda tepkiler oluyor ve bu nedenle futbolcular etkileniyor, hata yapacağım diye korkuyor. Bizler profesyoneliz, bunu en kısa zamanda düzeltmeliyiz” şeklinde konuştu.
KURTARICI
Ligde 4 kez fileleri havalandıran Mehmet Topal, kariyerinde en çok gol attığı sezona ulaştı. Fenerbahçe'nin, ikinci yarıda oynadığı 7 maçta attığı 7 golün 3'üne imza atan tecrübeli futbolcu, takımına 5 puan kazandırdı. Topal ayrıca ligde takımının en skorer üçüncü oyuncusu konumunda…