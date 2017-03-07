Napoli – Real Madrid maçı hangi kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, Napoli deplasmanında çeyrek final biletini almak istiyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Napoli, evinde Bayern Münih’i konuk ediyor. Başlama saati 22:45 olan mücadeleyi Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Onun yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun. Maç Tivibuspor’dan yayınlanacak.

Real Madrid, 3-1 galip bitirdiği ilk ayak maçında avantajı koruyarak çeyrek finale uzanmak istiyor.

Kadrolar:

Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Ronaldo, Benzema.