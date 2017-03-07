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Napoli – Real Madrid maçı hangi kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, Napoli deplasmanında çeyrek final biletini almak istiyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor.
21:557 Mart 2017
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Napoli – Real Madrid maçı hangi kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Napoli, evinde Bayern Münih’i konuk ediyor. Başlama saati 22:45 olan mücadeleyi Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Onun yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun. Maç Tivibuspor’dan yayınlanacak.

Real Madrid, 3-1 galip bitirdiği ilk ayak maçında avantajı koruyarak çeyrek finale uzanmak istiyor.

Kadrolar:

Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Ronaldo, Benzema.

Etiketler
Cüneyt Çakır Hangi kanalda Napoli Real Madrid saat kaçta
Son güncelleme: 00:32 | 08.03.2017
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