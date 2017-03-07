Napoli – Real Madrid maçı hangi kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Napoli, evinde Bayern Münih’i konuk ediyor. Başlama saati 22:45 olan mücadeleyi Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Onun yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun. Maç Tivibuspor’dan yayınlanacak.
Real Madrid, 3-1 galip bitirdiği ilk ayak maçında avantajı koruyarak çeyrek finale uzanmak istiyor.
Kadrolar:
Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne.
Real Madrid: Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Ronaldo, Benzema.