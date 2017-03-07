Osmangazili judocular Avrupa Kupası’nda kürsüde

Antalya’da Ümitler Avrupa Kupası’nda Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Kader Divan Avrupa ikincisi, Kübra Şenyayla ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları Kader Divan ve Kübra Şenyayla, 24. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden toplam 362 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 48 kiloda tatamiye çıkan Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Kader Divan, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu 52 kiloda mücadele eden Kübra Şenyayla ise Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sporun her branşına yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların semeresini sporcularımızın elde ettiği başarılarda görüyoruz. 24. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.