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GAZİANTEPSPOR
11 Mart 2017 19:00
GAZİANTEPSPOR
vs
KASIMPAŞA
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Reis: Hakemin iki hatasıyla yenildik

Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantepspor'un savunma oyuncusu Wallace Reis, deplasmanda oynadıkları Bursaspor maçında hakemlerin 2 hatası yüzünden mağlup olduklarını söyledi.
17:537 Mart 2017
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Reis: Hakemin iki hatasıyla yenildik

Bu hafta sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini vurgulayan Reis, antrenmandan önce açıklamalarda bulundu. Brezilyalı defans oyuncusu, Kasımpaşa karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını belirtirken şunları söyledi:

“Bursaspor maçında oyun tamamen kendi kontrolümüz altındaydı. Topa sahip olan bizdik. Oyunu istediğimiz gibi götürüyorduk. Fakat hakemin Gaziantep gibi büyük bir şehrin kaderini belirleyecek 2 hatasıyla maçı kaybettik. Kasımpaşa maçının bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kasımpaşa’nın eksik yanlarını analiz etmemiz gerekiyor. Bir şekilde kendimizi çok iyi hazırlamamız gerekiyor. İnşallah hafta sonu seyircimizin de desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılırız.”

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Gaziantepspor wallace reis
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