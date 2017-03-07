Savunmada zorlanıyor

Galatasaray, hiç alışık olmadığı şekilde koşarak hızlı ve çabuk oynamaya çalışınca oyunun başında oldukça top kaybı ve pas hatası yaptı. Yasin'i Tudor hoca top rakipte iken sağ beke çekiyor. Orada kalan Yasin'in hücum gücü de düşüyor haliyle. Çocuk tüm iyi niyetiyle hiç olmadığı kadar çalıştı ama bu çaba ileriye yeterince çıkmasına yetmedi. Carole ne iş yaptı maçta diye düşünmeden edemiyorum. Zira soldan ileri çıkıyor, gidip topu içeri keseceğine dönüp geri veriyor. Olur mu böyle sol çizgide oynamak? Geriye de gelemeyince savunmada da açıklar verdi çokça.

Selçuk, bugün belki de bu kadar çok pozitif oynamak istemesine rağmen yine de takımın el freni gibiydi. Bruma, kendi hazırladığı, kendi yaptığı harika bir gol attı.

Eren de süper vuruşla attığı golle Bruma'ya katıldı. M'Billa bir kez Chedjou, Semih ve Ahmet Çalık'ı affetti topu dışarı attı ama Kamerunlu stoperin ikinci hatasını iyi değerlendirdi. İteklemeyle karışık aldığı topu ve golü yaptı. Antalya'nın üçüncü bölgede presli oynamak istemesi savunmasında açıklara neden oldu. Galatasaray'ı öne geçiren goller de bu boşluklardan geldi. Ev sahibinin en iyi isimlerinden biri Danilo idi. Sağ kanadı çok iyi kullandı, Deniz'e golü attırdı.

Tudor, yürüyerek oynayan takımdan koşan bir takım yaratmaya çalışıyor. İşi kolay değil.

Sarı-kırmızılılar, organize, varyasyonlara dayalı bir futbol oynamadığı gibi çizgilerden top getirip içeri kesmediği için ortadan oynuyor ve rakipler için önlem almak da zor olmuyor.

Hakem Ali Palabıyık, kritik kararlar verdi. Tudor'u oyundan atmasıyla ilgili yorum yapmak yanlış olur. Ancak Bruma'ya gösterdiği ikinci sarı kart hatalıydı. Bruma, topla oynamak istiyordu ve hareket başladığında etrafı boştu. Palabıyık, yanlış karar verdi. Galatasaray, son dakika golüyle kazansa da defansif hatalarıyla daha çok dikkat çekiyor.