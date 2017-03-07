Trabzonspor iki eksikle çalıştı

Trabzonspor sakatlıkları bulunan Olcay Şana ve Durica'dan yoksun çalıştı.

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına 3 günlük izinin ardından bugün 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dayanıklılık çalışması yapıldı. Son bölümde ise dar alanda oyun oynandı. Sakat olan Jan Durica ile Kardemir Karabükspor maçında ayağına darbe alan Olcay Şahan çalışmalarda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 11.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.