Trabzonspor tarihinde bir ilk!

Tarihinde ilk defa Arjantin Milli Takımı'na oyuncu gönderen Trabzonspor'da, Emmanuel Mas gururu yaşanıyor. Bordo-mavililerin teknik patronu Ersun Yanal'da Mas'dan övgüyle söz etti.

Arjantin’in San Lorenzo takımından Trabzonspor’a devre arasında transfer edilen Emmanuel Mas, bordo-mavili takımın ligin ikinci yarısında oynadığı tüm maçlarda forma giyerken 1’de gol attı. Bordo-mavili takım, forvet hattından sonra en çok transferi savunmanın soluna yaparken, aradığı ismi ise bir türlü bulamamıştı. Bu sezonun başında söz konusu bölgede Güray Vural, Ibanez ve Mustafa Akbaş’ı deneyen teknik direktör Ersun Yanal, beklediği veremi alamaması üzerine Emmanuel Mas transferi gerçekleştirildi.

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Trabzonspor, Arjantinli Gustavo Colman ve Luis Ibanez'in ardından Mas'ı transfer etti. 3 Arjantinli'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bordo-mavili takımı çalıştırdığı dönemlerde Trabzonspor'a geldi. Belçika'nın Germinal Beerschot takımında oynayan Colman’ın transferine onay veren Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği 3. dönemde ise yine Arjantinli oyuncu Luis Ibanez'i Sirbistan'dan, Mas'ı ise Arjantin liginden transfer etti. Emmanuel Mas ise Trabzonspor forması altında Arjantin Milli Takımı’na giden ilk isim oldu. Bordo-mavili futbolcu, Arjantin’in, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçları kapsamında 24 Mart’ta Şili ve 28 Mart’ta Bolivya ile oynayacağı maçların kadrosunda yer alacak.

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Yanal’dan Mas’a övgü

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Arjantin Milli Takım kadrosuna çağrılan Mas’ın, daha önce de milli takıma gittiğini belirterek, “Mas, çok önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Kısa sürede Trabzonspor’a uyum sağladı. Uzun yıllar burada oynuyormuş gibi havası var. Tüm oyuncularımız Trabzonspor’da oynamaktan ve olmaktan çok mutlu. Diğer oyuncularımızda milli takımlara gidecektir. Mas’ın Arjantin’de bizi temsil ediyor olması Trabzon için gurur meselesidir” ifadelerini kullandı.