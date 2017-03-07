Tudor ve Nazifoğlu disipline sevk edildi

Galatasaraylı yönetici Levent Nazioğlu ile teknik direktör Igor Tudor, PFDK kararınca disipline sevk edildi.

Galatasaray’da yönetici Levent Nazifoğlu, teknik direktör Igor Tudor PFDK’ya sevk edildi. Nazifoğlu geçtiğimiz günlerde Beyaz TV’de yaptığı konuşma nedeniyle disipline sevk edilirken, Tudor ise pazartesi günü Antalyaspor ile oynanan maçta hakemin bir kararı üzerine sağlık çantasını tekmelemişti. Hırvat teknik adam bu hareketi üzerine hakem Ali Palabıyık tararfından tribüne gönderildi.

İşte disiplin sevkleri:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 04.03.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü’nün 05.03.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün 05.03.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- KAYSERİSPOR Kulübü’nün 05.03.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 06.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 06.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik direktörü IGOR TUDOR’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 07.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi LEVENT NAZİFOĞLU’nun 06.03.2017 tarihinde Beyaz Tv kanalında yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 07.03.2017 tarihinden itibaren olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.