Tur için ilk adım Muratbey Uşak’tan

FIBA Euro Cup çeyrek final ilk karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Nanterre 92'yi konuk etti. Karşılaşmadan Muratbey Uşak 85-82 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 14 Mart'ta Fransa'da oynanacak.
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Manuel Mazzoni , Arturas Sukys , Sergiy Chebyshev
Muratbey Uşak: Zach 18, Berent Kavaklıoğlu , Berkay Candan 2, Harrison 9, Freimanis 15, Vasiliauskas 13, Görkem Sönmez , Hakan Demirel 4, Ibekwe 4, McKissic 19
Nanterre 92: Warren 13, Zanna 3, Schaffartzik 20, Invernizzi 2, Conklin 6, Tchouaffe , Morency 4, Butterfield 17, Riley 3, Lessort 14
1. Periyot: 27-13 (Muratbey Uşak lehine)Devre: 46-35 (Muratbey Uşak lehine)3. Periyot: 62-58 (Muratbey Uşak lehine)Beş faul alan: Conklin (Nanterre 92)