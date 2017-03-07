Üçlü defans rizikodur

Lemi ÇELİK yazdı...

Galatasaray, Antalya deplasmanında sahaya 3-4-2-1 dizilişi ile çıktı. Tudor bir sistem oturtmaya çalışıyor. Üçlü defans daima rizikodur ve çok üst düzeyde defans oyuncularına sahip olmanız gerekir. Ahmet Çalık gibi ağır oyuncularla başarılı olmak çok zor.

Maça bakacak olursak:

1- Galatasaray mücadeleye iyi başladı. Çok hızlı ve öne doğru oynayarak rakibin direncini düşürdü. Bunun neticesinde golleri de buldu. Selçuk-Tolga ikilisi orta sahadan atakları başarılı şekilde başlattı.

2- İki kanat oyuncusu Yasin ve Bruma kanatları iyi kullandı fakat final paslarındaki başarı oranı düşük olunca ve ortaları Eren'le buluşturamayınca birçok pozisyon harcanmış oldu.

3- Bruma çok iyi oynadı. Takımın bütün ataklarında o vardı. Özellikle sol kanattan aldığı topları merkeze taşıyıp pozisyon üretti. Josue ile girdiği verkaçta golünü de attı. Sahanın yıldızı olduğunu söyleyebiliriz ancak ilk gördüğü gereksiz sarı kart, maçın sonunda atılmasına neden oldu.

4- Galatasaray taktik olarak oyunu sete çevirip hem kanatlardan hem de merkezden saldırdı. Oyunda çok üstündü. Tudor, takımı o baskıyı yaparken çift santrfora geçmeliydi. Bu hamlede geç kaldı, Sinan'ı oyuna alması gerekirdi.

5- Galatasaray defansta, alan markajında ve ters kademelerde daha başarılı olmalı. Semih ve Ahmet daha hatasız oynarsa Galatasaray çok daha başarılı bir takım haline gelir, sistem çok daha çabuk oturur.

Sarı-kırmızılılar on kişi kalmasına rağmen Eren'in son dakika golüyle maçı kazandı. Bu galibiyet psikolojik açıdan önemli. İlerleyen haftalarda daha özgüvenli bir Galatasaray izleyebiliriz.