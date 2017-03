V2 Challenge’da sezon finali

V2 Challenge 2017 sezonu final etabı yarışları 5 Mart Pazar günü İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’nde yapıldı. Türkiye’nin popüler motor sporları organizasyonlarından V2, bu yıl da heyecanlı bir sezonunu geride bıraktı.

10 pilotun start aldığı yarışta V2 Challenge kazananı olmak için adrenalin dolu pozisyonlar yaşandı. Burak Özhan ve Hüseyin Çetmen çekişmesi heyecanlı anlara sahne olurken, 19 yaşındaki Hüseyin Çetmen, pole pozisyonu alarak başladığı yarışta verdiği mücadele sonucu birinci oldu. İlk etabı Emir Ay ikinci, Burak Özhan üçüncü olarak tamamladılar. İkinci yarışta, ilk yarış birincisi Hüseyin Çetmen'in aracının talihsizlik sonucu lastiği kopunca yarıştan çıkmak zorunda kaldı. Yaşadığı ikili mücadeleden sonra aracı spin atan İhsan Pekayla da yarışı tamamlayamadan çıkanlardan oldu. İlk etaba göre daha çekişmeli geçen ikinci yarış sonucunda, Kaan Yüksel birinci, Yavuz İpçi ikinci, Burak Özhan üçüncü oldu. 3 Etapta toplam 6 yarıştan oluşan V2 Challenge 2017 sezonu sonu Genel Klasman derecelerinde birinciliği Emir Özkan, ikinciliği Yavuz İpçi, üçüncülüğü de Sami Bölükbaşı aldı.

Kış kupası sahiplerini buldu

Kış Kupası'nın final etabı ile heyecanlı bir güne şahit olan seyirciler ve araba tutkunları İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde pazar gününün keyfini çıkardı. Toplam 6 ayak 12 yarıştan oluşan Kış Kupası macerasının son ayak yarışları birincilik hedefi ile yarışan pilotların mücadelesi ile tamamlandı. İlk yarışta Kırmızı Type-R ile yarışan Metin Çalışkan startın ardından ilk virajda lastiğinin patlamasından dolayı spin attı. Seat Cupra ile Çalışkan'ı takip eden Tamer Sancak, atılan spinden dolayı durmaya çalışırken Yeşil Polo'su ile Ozan Süzgün temas yaşadı. Ozan Süzgün Tamer Sancak'ın Cupra aracına vurmamak için yavaşlarken arkadan gelen Bulut Seven Peugeot 106 GTI aracı ile Süzgün'ün aracına vurdu. Süzgün ile Sancak arasında yaşanan temastan aldıkları hasardan dolayı iki pilotta yarışa dönemedi. İlk yarış sonucunda, Super Kategorisinde Çağlayan Çelik birinci, Hüseyin Yıldırım ikinci, Metin Çalışkan üçüncü oldu. Dizel Kategorisinde Emir Ay birinci, İhsan Pekayla ikinci, Recep Can Gürevin üçüncü olurken Grup 1600 Kategorisinde Mustafa Nazik birinci, Bulut Seven ikinci oldu.

İkinci yarış sonunda Super Kategorisinde birinci Çağlayan Çelik olurken, Metin Çalışkan ikinci, Hüseyin Yıldırım üçüncü oldu. Dizel Kategorisinde ise İhsan Pekayla birinci, Yakup Topgül ikinci, Emir Ay üçüncü oldu. Organizasyon, ödül töreninde kategori birincilerine kupalarının verilmesiyle sonlandı.