Wallace Reis’ten hakeme tepki

Gaziantepspor’un, Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor'a 2-1 yenildiği maç hakkında konuşan kırmızı-siyahlıların deneyimli savunmacısı Wallace Reis, üçüncü şahısların kötü yönetimleriyle Bursaspor mücadelesini kaybettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gaziantepspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-siyahlıların Brezilyalı oyuncusu Wallace Reis, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadıkları Bursaspor mücadelesi ve hafta sonu oynanacak olan zorlu Kasımpaşa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bursaspor maçı için Federasyonun bir şeyler yapmasını bekliyoruz”

Brezilyalı oyuncu, Trabzonspor yenilgisinden sonraki süreçte en iyi oynadıkları maçın Bursaspor karşılaşması olduğunu söyleyerek, “Bursaspor maçında tamamen sahada oyun kendi kontrolümüz altındaydı. Topa sahip olan bizdik. Oyunu istediğimiz gibi götürüyorduk. Fakat hakemin Gaziantep gibi büyük bir şehrin kaderini belirleyecek iki hatasıyla maçı kaybettik. Bursaspor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Çünkü kimse koskoca Gaziantepspor’un ekmeği ile oynayamaz. İnşallah federasyon gereğini yapar. Bundan sonra da bu şekil hatalar olmaz” dedi.

“Seyircimizin de desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılırız”

Hafta sonu oynayacakları Kasımpaşa maçını da değerlendiren 29 yaşındaki oyuncu, hafta sonu Kasımpaşa ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyerek, taraftarların desteğiyle sahadan 3 puan ile ayrılacaklarını ifade etti.Bursaspor maçının ardından hemen bu maçın hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Reis, “Kasımpaşa maçının bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kötü bir şekilde üçüncü şahısların kötü etkisiyle Bursaspor maçını kaybettik. O maçtan sonra hazırlığımıza başladık. Analizlerimizi yapacağız. Gereğini yapacağız. Kasımpaşa'nın eksik yanlarını analiz etmemiz gerekiyor. Bir şekilde kendimizi hazırlamamız gerekiyor. İnşallah hafta sonu seyircimizin de desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılırız” diye konuştu.