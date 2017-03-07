Yıldırım: Futbol terörü Altay’a yakışmadı

Kütahyaspor Kulübü başkanı Ramazan Yıldırım, geçtiğimiz hafta sonu Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta oynanan Kütahyaspor-Altayspor maçının ardından çıkan olaylarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Altay Kulübü’nün basın açıklamalarını büyük bir hayretle izlediklerini söyleyen Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ramazan Yıldırım, “Bilet fiyatlarını bahane ederek müsabakayı protokol tribünü yerine taraftar grubuyla birlikte izleyip holiganca şehir halkına edilen küfürlü ağza alınmayacak hakaretlerle dolu tezahüratlara eşlik edip, misafir takımın tuvaletlerini kullanılmayacak hale getirilmesine, stat koltuklarının sökülüp atılmasına göz yuman bir spor yöneticisinden sağduyu beklemenin ne kadar doğru ve mantıklı bir hareket olabileceğini kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz” dedi.

“Kütahyaspor terimizin son damlasına kadar onurlu mücadele edecektir”

Altayspor yönetimi tarafından yapılan basın açıklamasını büyük bir hayret ve şaşkınlıkla izlediğini söyleyen Başkan Yıldırım, “Altayspor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun dile getirdiği ve protesto ettiğini söylediği taraftar kontenjanı ve bilet fiyatlarıyla alakalı olarak spor camiasının içinde olan herkesin bildiği üzere misafir takım taraftarına ayrılan kontenjan müsabakanın oynandığı stadın resmi kapasitenin yüzde 5'i kadar olmak şartıyla İl Güvenlik Kurulu'nun maçtan önce toplantıda belirlenmektedir. Bilet fiyatları konusunda ise misafir takım için olan değil kendi taraftarımızla aynı fiyatlar uygulanmıştır. Bunları bahane ederek müsabakayı protokol tribünü yerine taraftar grubuyla birlikte izleyip holiganca şehir halkına edilen küfürlü ağza alınmayacak hakaretlerle dolu tezahüratlara eşlik etmek, misafir takımın tuvaletlerini kullanılmayacak hale getirilmesine, stat koltuklarının sökülüp atılmasına göz yuman bir spor yöneticisinden bu konuda sağduyu beklemenin ne kadar doğru ve mantıklı bir hareket olabileceğini kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz. Sportif direktör sıfatıyla takımın basında kulübede bulunan Özden Töraydın maç boyunca yapmış olduğu provokatör hareketleri sonucunda maçın 60. dakikasında hakem triosu tarafından ceza olarak tribüne yönlendirilmesine rağmen ısrarla sahayı terk etmeyerek 4. hakemin üzerine yürüyüp sözlü tacizde bulunan sportif direktörün provokatör hareketleri devam etmiştir. Bununla da kalmayıp sürekli protokole dönerek sözlü tacizde bulunan ve masum bir gol sevincini bile iğrenç bir hareketle beden dilini kullanarak protokol tribünündeki bulunan şehrin mülki amirlerinin ve milletin vekillerinin gözünün içine bakarak olayların fitilini ateşlemiştir. Tüm bunların ışığında yönetim kurulumuz olarak, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak karakola götürülmüştür. Karakolda Altayspor yöneticisi Çağatay Akar beyin uzlaşmacı ve iyi niyetli tavrı ve Emniyet güçlerimizin misafir takımın şehrimize ve stadımıza daha fazla zarar vermesini engellemek adına zorlandığı belirtmesi ve ricası üzerine şikayetten vazgeçilmiştir. Belirtildiği gibi bizden şikayetçi olacağını söylediği için geri dönülen bir şey olmadığı gibi yönetim kurulumuzu şikayet edebileceği bir durumda yoktur. Ayrıca misafir takım başkanının bahsettiği ambulans olayının hangi sebepten cereyan ettiği ambulansı kullanan yetkilinin Emniyet Müdürlüğünde vermiş olduğu ifade de açıkça belirtilmiş olup olayda adı geçen kişi veya kişilerin maçla alakası bile olmayan şehir halkına ettiği hakaret dolu küfürler resmi makamlarda ifade tutanaklarında kayıtlıdır. Kendilerinin de belirttiği gibi yaşanan olaylar son derece üzücü ve ahlak dışıdır. Fakat Altayspor başkanıyla aynı fikirde olup bu olayın TFF nezdinde sonuna kadar takipçisi olacağımız doğrudur. Şundan hiçbir şüphe ve kaygımız yoktur ki futbol terörüne çanak tutan kişi yada kişiler TFF yetkilileri tarafından en ağır cezayla cezalandırılacaklardır. Üzücü olan şudur ki 103 yıllık mazisiyle Türk futboluna çeşitli hizmetler yapmış birçok futbolcuyu Türk futboluna kazandıran ve kazandıracak olan güzide Altayspor kulübümüzün yeşil sahaları terk edip farklı girişimlere alet edilmesini izlemekteyiz. Bugüne kadar stadımızda ağırladığımız birçok kulübümüzü yenilmemize rağmen alkışlayarak uğurladığımız örneklerden en güzeli şampiyonluğa oynayan Kocaelispor takımı ve taraftarıdır. Tüm spor kamuoyu şunu bilmelidir ki; futbolun sadece yeşil sahalardan oynandığı ilkesiyle Kütahyaspor Kulübü olarak hiçbir kirli ayak oyununun içinde olmadan terimizin son damlasına kadar onurlu mücadelemize şerefle devam ederek kulübümüz üzerinden şehrimizin hayalleri ve kaderiyle kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz. Son olarak tüm bu olumsuzluklara rağmen sağduyusuyla tansiyonu düşürmeye çalışan Altayspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer hocamıza ve Kulüp Yöneticisi Çağatay Akar Beye teşekkür eder bundan sonraki sportif yaşamlarında ve Lig mücadelelerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

Pazar günü Kütahyaspor ile Altayspor arasında oynanan lig maçında karşılaşma sonrası çıkan olaylarda 3 taraftar yaralanmıştı.