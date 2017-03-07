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Zlatan Ibrahimovic’e 3 maç ceza!

Zlatan Ibrahimovic, Bournemouth maçında rakibi Tyrone Mings'e attığı dirsekten ötürü 3 maç men cezasına çarptırıldı.
18:117 Mart 2017
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Zlatan Ibrahimovic’e 3 maç ceza!

Manchester United’ın dünya yıldızı futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Bournemouth maçında rakibine dirsek atmasından ötürü 3 maç men cezasına çarptırıldı.

Manchester United’ın 1-1 berabere kaldığı Bournemouth mücadelesinde savunmacı Tyrone Mings’e direk attığı görülen İsveçli futbolcu, takımını 3 maç yalnız bırakacak.

35 yaşındaki futbolcu Manchester United’ın FA Cup’ta oynayacağı Chelsea maçında forma giyemeyecek. Ibrahimovic öte yandan ligdeki West Brom ve Middlesbrough maçlarında da forma giyemeyecek.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
chelsea ingiltere premier lig manchester united Zlatan Ibrahimovic
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