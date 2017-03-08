Arsenal’den Oğuzhan Özyakup’a açık kapı

Arsenal scout ekibinin başarılı ismi Jürgen Kost, Oğuzhan Özyakup’un performansını takip ettiklerini belirterek, “Eğer gerekli bölge için oyuncu ihtiyacımız olursa, Oğuzhan, Arsenal’e geri dönebilir” ifadelerini kullandı.

Arsenal scout ekibinin en önemli isimlerinden birisi olan Jürgen Kost, özel açıklamalar yaptı. Kost, özellikle Oğuzhan Özyakup için, “Performasını takip ediyoruz. Bir gün Arsenal'e geri dönebilir” diye konuştu. Sergen Yalçın'ın Türkiye'de bugüne kadar izlediği en yetenekli futbolcu olduğunun altını çizen Kost, “O, benim kahramanımdı” dedi. Sergen Yalçın'ı çok yanlış bir zamanda tanıdığını belirterek söze başlayan Kost, “O dönem Arsenal için 22 yaşını geçmemiş futbolcuları araştırıyorduk. Milli maçta Sergen Yalçın'ı izledim ve bugüne kadar izlediğim en yetenekli, futbol bilgisi en yüksek ve oyunu en iyi okuyan futbolcuydu. Açıkçası neden transfer edemediğimizin cevabını vermekte zorlanıyorum. Ancak şunu söyleyebilirim, Arsenal'e transferi için yaşı büyüktü. O dönemde 28-29 yaşındaydı ve Premier Lig'e kontrat yapabilmek için yaşlıydı. Ama O benim kahramanımdı. O dönemde takımda büyük bir değişikliğe gitmeye karar vermiştik ve 22 yaş civarında oyuncular arıyorduk. Takımda 29 yaşında ve daha üstünde oyuncular vardı. Böyle bir karar almıştık o dönemde ve Sergen'i transfer edemedik” açıklamasını yaptı.

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“Bir Türk yıldız var”

Almanya'da Türk futbolcuların çok iyi gelişimler gösterdiğini söyleyen Jürgen Kost, “Almanya'da 2-3 hafta önce altyapıların maçlarını izledim. Merkez orta saha oynayan bir isim var. Şu anda adını vermeyeceğim. Bu futbolcuyu değerlendireceğiz. İlerleyen dönemde çok iyi yerlere gelecek bir futbolcu” dedi. Bugüne kadar kendisini yanıltan en önemli yıldızın Thomas Müller olduğunu ifade eden Kost, “Thomas Müller konusunda yanıldığımı daha önce de söylemiştim. Bayern Münih'in genç takımında oynarken kendisini izlemiştim. Profesyonel olduğu zaman, bu futbolcuyla ilgili olarak tuttuğum notları inceledim. Tam olarak 20 kez bu futbolcuyu izlemişim. Ama olağanüstü bir durum olmamış. Ancak profesyonel olduktan sonra Müller'in sürekli seviye atladığını görüyorsunuz. Basamakları adım adım çıktı. Bu durumda Müller'i keşfetmek çok kolay bir durum değildi” diye konuştu.

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“Oğuzhan'ı takip ediyoruz”

Arsenal'den Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Oğuzhan Özyakup'un performansını gözlemlediklerini ve bu futbolcuyu takip ettiklerini söyleyen Kost, “Oğuzhan Özyakup gerçekten yüksek standartlarda bir futbolcu. Performansını gözlemliyoruz. Arsenal'e geri dönmesiyle ilgili olarak kesinlikle olumsuz bir şey söyleyemem. Bazen gerekli bölge için oyuncu araması yapıyorsunuz. Böyle bir durumda Oğuzhan da imkanlar dahilinde ilerleyen yıllarda Arsenal'e geri dönebilir” diyerek sözlerini noktaladı.