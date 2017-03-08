Avrupa’daki Türk derbisi olaylı geçti! Karşıyaka turladı

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. İzmir ekibi karşılaşmadan 90-83 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. İki takım arasındaki ilk maçı da Pınar Karşıyaka 75-70 kazanmıştı.
Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka’nın karşı karşıya geldiği mücadele oldukça gergin geçti. 1. periyotun sonlarına doğru tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. İlk çeyreğin tamamlanmasına 1 dakika 50 saniye kala oyun durdu. Yapılan anonslara rağmen tribünler sakinleşmeyince hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika duran oyun, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yeniden başladı.
Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Vicente Bulto, Tomas Jasevicius, Eddie Viator
Beşiktaş Sompo Japan: Roll 14, Strawberry 16, Thompson 13, Stimac 16, Clark 10, Erkan Veyseloğlu 4, Weems 10, Şafak Edge, Kenan Sipahi, Muratcan Güler
Pınar Karşıyaka: Ponitka 18, Brown 12, Green 22, Summers 15, Owens 12, Petway 8, Muhammed Baygül 2, Erdi Gülaslan 1, Soner Şentürk
1. Periyot: 22-24 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 51-37 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 72-69 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
5 Faul: Clark (Beşiktaş Sompo Japan)