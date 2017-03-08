Avrupa’daki Türk derbisi olaylı geçti! Karşıyaka turladı

FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi. Karşıyaka mücadeleden 90-83 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. İzmir ekibi karşılaşmadan 90-83 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. İki takım arasındaki ilk maçı da Pınar Karşıyaka 75-70 kazanmıştı.

Beşiktaş-Karşıyaka maçında olay çıktı! FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka, 75-70'in rövanşına çıktığı maçta tribünlerde yaşanan olaylar sebebi ile maça ara verildi. Maç hakemler tarafından durduruldu. Hem hakemler hem Pınar Karşıyakalı basketbolcular soyunma odasına girdi. İlgili Haberi Oku Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka’nın karşı karşıya geldiği mücadele oldukça gergin geçti. 1. periyotun sonlarına doğru tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. İlk çeyreğin tamamlanmasına 1 dakika 50 saniye kala oyun durdu. Yapılan anonslara rağmen tribünler sakinleşmeyince hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika duran oyun, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yeniden başladı.

Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Vicente Bulto, Tomas Jasevicius, Eddie Viator

Beşiktaş Sompo Japan: Roll 14, Strawberry 16, Thompson 13, Stimac 16, Clark 10, Erkan Veyseloğlu 4, Weems 10, Şafak Edge, Kenan Sipahi, Muratcan Güler

Pınar Karşıyaka: Ponitka 18, Brown 12, Green 22, Summers 15, Owens 12, Petway 8, Muhammed Baygül 2, Erdi Gülaslan 1, Soner Şentürk

1. Periyot: 22-24 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 51-37 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 72-69 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

5 Faul: Clark (Beşiktaş Sompo Japan)