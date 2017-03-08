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12 Mart 2017 19:00
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Beşiktaş’a tüyolar Mustafa Reşit Akçay’dan

Osmanlıspor’un hocası Mustafa Reşit Akçay, ekibini eleyip Beşiktaş'ın rakibi olan Olympiakos hakkında Şenol Güneş’e bilgi verirken öncelikle Atina’daki taraftar baskısına dikkat çekti.
10:188 Mart 2017
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Beşiktaş’a tüyolar Mustafa Reşit Akçay’dan

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, başkent ekibini bir önceki turda eleyip Beşiktaş'ın rakibi olan Olympiakos ile ilgili Şenol Güneş'e bilgiler verdi. Öncelikle Yunan ekibinin müthiş bir seyirci baskısı olduğunu aktaran Akçay, kupadaki olaylı Fenerbahçe derbisini hatırlatıp, “Gerilime dikkat edin” uyarısı yaptı. Dirençli bir orta saha kurgusunun özellikle deplasmandaki maçta şart olduğunu da belirten Osmanlıspor’un hocası, meslektaşına “İşi sıkı tutarsanız turu kesin geçersiniz. Beşiktaş'ın kalitesinin çok gerisinde, düz bir takım. Seba, Ansarifard ve Fortounis gibi birkaç yetenekli adamın üzerinden oynuyorlar” değerlendirmesini aktardı.

Etiketler
beşiktaş Mustafa Reşit Akçay olympiakos Osmanlıspor
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