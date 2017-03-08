Beşiktaş’ta Olympiakos maçı öncesi hakem alarmı!

Olympiakos-Beşiktaş maçını, kırmızı-beyazlı rakiple ilgili gündem yaratan bir geçmişi olan Hollandalı Danny Makkelie yönetecek. Kiev’de hakem skandalından ağzı yanan Kara Kartal, bir facia daha yaşamamak için diken üstünde...

Olympiakos maçını Hollandalı Danny Makkelie yönetecek ve ilk kez Beşiktaş'ın bir mücadelesinde düdük çalacak. Olympiakos Başkan Yardımcısı Savvas Theodoridis'in oğlu Theodore Theodoridis'in UEFA Genel Sekreteri olması nedeniyle ‘lobi' alarmı veren Beşiktaş'ta tüm gözler UEFA'nın yapacağı atamadaydı. Kiev'de hakem faciasıyla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden siyah- beyazlı takımın taraftarları ise Twitter'da ‘Beşiktaş için adil ol UEFA' sloganıyla beklentisini dile getirmişti. Ancak UEFA'nın Olympiakos ile ilgili ilginç geçmişi olan bir isme görev vermesi, endişeleri daha da arttırdı.

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Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 29 Eylül 2015'teki Arsenal-Olympiakos maçında çizgi hakemi olan 34 yaşındaki Makkelie, 40. dakikada skor 1-1 iken kornerden gelen ve Arsenal kalecisi Ospina'nın elinden kaçırdığı topun çizgiyi geçtiği iddiasıyla orta hakemi ısrarla eliyle uyarıp gol kararı verdirtmişti. Maçı 3-2 Olympiakos kazandı. O dönemde çizgi hakemleri sadece mikrofonla uyarıda bulunabildiği için UEFA Hakem Kurulu Başkanı Pierluigi Collina, Makkelie'nin ileri gittiğini söylemişti. Bu olaydan 1 ay sonra ise Collina, yaptığı başvuruyla çizgi hakemlerinin uyarı yetkilerinde değişikliğe gidilmesini sağladı.

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SON VUKUATI

Geçen hafta sonu Hollanda Ligi'nde Sparta Rotterdam – Feyenoord karşılaşmasını yöneten Makkelie, Feyenoord atağında çizgiyi geçen topta ‘devam' kararı verdi. Ayrıca Feyenoord'dan Floranus'un, kaleci Kortsmit'in tuttuğu topa eliyle müdahale etmesini de atladı.

Öte yandan UEFA, Dinamo Kiev maçındaki rezalet yönetimiyle Beşiktaş'ı adeta doğrayan Craig Thomson'a uzun bir aradan sonra görev verdi. İskoç düdük, Avrupa Ligi'nde Celta Vigo – Krasnodar karşılaşmasını yönetecek.