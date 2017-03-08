Bülent Uygun Terörle Mücadele projesinde

Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan proje kapsamında ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören 40 öğrenci, Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve futbolcularla bir araya getirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü terörle Mücadele Şubesi tarafından, ülke bütünlüğü aleyhine faaliyet gösteren zararlı oluşumların yapmış oldukları propagandaları etkisiz hale getirmek, polis – gençlik kaynaşmasına katkıda bulunmak, okul öğrencileri içerisinden terör örgütlerinin eleman kazanımlarını engellemek, sosyo – ekonomik, dini, etnik köken ve demografik yapılarından dolayı istismar edilmelerini önlemek, gençlere alternatif ilgi alanı sunmak, aidiyet duygusunu desteklemek ve güçlendirmek gibi amaçlarla “Her zaman birlikte” projesi hazırlandı. 28 ayrı etkinlik yapılarak 180 ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciye ulaşılması hedeflenen proje kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli ekipler İsmet Paşa Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 40 öğrenci ve okul idarecilerini, Gaziantepspor Tesisleri’ne götürdü. Öğrenciler, Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve futbolcularla yakından görme fırsatı buldu.

Uygun ve oyuncularla tanışma fırsatı yakalayan öğrenciler, takım antrenmanını da izledi. Polis ve öğrenciler, Uygun ile oyuncularına baklava ikramında da bulundu. Öğrenciler ve polis ağabeyleri, Uygun ve oyunculara, hafta sonunda oynanacak Kasımpaşaspor maçı için başarı dileklerinde de bulundu.