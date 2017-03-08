Caner Erkin Olympiakos kadrosunda!

Sakatlıktan kurtulan Caner Erkin, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Caner Erkin, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Olympiakos maçında sahalara dönüyor. Başarılı oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından 18 kişilik kadroya dahil edildi.

Yaklaşık 5 aydır formaya hasret kalan tecrübeli futbolcu, ilk 11’de forma giyecek düzeyde olmasa da oyunun ilerleyen bölümlerinde şans bulabilir.

TAM KADRO YUNANİSTAN’DA

Beşiktaş, Olympiakos ile yarın yapacağı maç için Yunanistan’a geldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak Beşiktaş, Atina’ya tam kadro geldi. Siyah-beyazlı kafileyi Atina Havalimanı’nda az sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı. Kafile daha sonra kalacakları otele doğru hareket etti.

Olympiakos ile Beşiktaş yarın TSİ 23.05’te Karaiskakis Stadı’nda mücadele edecek. Ligde ikinci maç ise 16 Mart’ta Vodafone Arena’da oynanacak.

CANER ERKİN DE GELDİ

Caner Erkin, Olympiakos ile oynanacak maç için kafileyle birlikte Yunanistan’a geldi. 23 Ekim’de Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bir süredir tedavisi devam eden siyah-beyazlı futbolcu, Olympiakos maçının kadrosunda yer aldı. Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Ersan Adem Gülüm de kafileyle birlikte Atina’ya geldi.

AHMET ÜRKMEZGİL: “NETİCEYİ LEHİMİZE ÇEVİRMEK İSTİYORUZ”

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Rakibimiz çok güçlü takım, biz de çok güçlüyüz. Galibiyet için geldik. İnşallah centilmence ve güzel bir maç olur. En büyük ümidimiz o. Neticeyi de lehimize çevirmek istiyoruz” dedi.