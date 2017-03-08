Dursun Özbek divan kurulunda duygulandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda duygusal bir konuşma yaptı. Taraftarların istifa sesleri ve Galatasaray camiasının baskılarından etkilendiği görülen Özbek, "Elimi, kafamı, bedenimi bu taşın altına koymuşum. Zoru görünce kaçacak biri değilim" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu’nda duygu dolu bir konuşma yaptı. Riva ve Florya’yı değerinden az bir bedele elden çıkarmakla eleştirilen Özbek’in konuşmasını yaparken duygulandığı görüldü.

“Galatasaray Yönetimi olarak, bir Kurtuluş Savaşı, bir mali bağımsızlık savaşı içerisindeyiz. Ben bu savaşa inanıyorum” diyen sarı-kırmızılıların başkanı, “Elimi kafamı bedenimi bu taşın altına koymuşum. Ben bu savaşa inandığım için 180 milyon TL kasa kolaylığı, 100 milyon TL de kefalet imzası taşıyorum. Ben hepinizden arkamızda durmanızı, hepinizden kuvvet almamı istiyorum.” diye konuştu.

Dursun Özbek şu açıklamaları yaptı:

“Hiçbir şekilde Galatasaray’ın heba olmasına müsaade etmeyeceğim. Galatasaray malına mülküne değil, kılına zarar gelmesine müsaade etmeyeceğim. Hala daha 508 sattı, 540’a sattı diyorlar. Yapmak istediğim tek şey var Galatasaray’ı düzlüğe çıkarmak. Zoru gördüğüm zaman kaçan ve terk eden bir karakterim yok. Size söz verdiğim şeyleri de sonuna kadar sürdüreceğim. Her zaman yapılan işlerin detaylarını Galatasaray’ın kurumlarıyla paylaştım. Çamur at izi kalsın söylemlerinden vazgeçmemiz lazım. Hepinizin bana emanet ettiğiniz bu varlığı düzlüğe çıkarmak için birlik olmamız lazım.”