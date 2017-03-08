Engin İpekoğlu’nun puan kaybına tahammülü yok

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Adana Demirspor’un ligde üst sıralarda yer alabilmesi için artık iç saha maçlarını kazanması, deplasmanlarda da puanlar alması gerektiğini ifade etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, haftalık basın toplantısı düzenledi. Ligin, 23. haftasında deplasmanda oynadıkları Şanlıurfaspor maçını ve bu hafta oynayacakları Manisaspor maçını değerlendiren İpekoğlu, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Yağmur nedeniyle cumartesiye sarkan ve 2-1 kazandıkları Şanlıurfaspor karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını belirten İpekoğlu, “İkinci güne sarkan maçta bir de 30. saniyede yediğimiz gol ile eksi birden maça başlamak tabi ki zor. Deplasmanda oynuyoruz ve Şanlıurfa takımı dışarıdan bakıldığı zaman ligde ki sıralamasına bakıldığında ellerinde ki kadro ile oldukları sıralamayı haketmeyen bir takım görünüşünde. Kazanmak önemliydi” dedi.

“Lig artık hareketlenecek”

TFF 1. Lig'in artık daha da hareket kazanacağını kaydeden İpekoğlu, “Puan sıralamasına baktığınız zaman özellikle arkada ki takımlarında kazanmasından dolayı bu ligin daha hareketleneceğini düşünüyorum. Futbolcularımızla dün yapmış olduğumuz konuşmada bir galibiyet ile kalmayalım devamı da gelsin artık dedik” diye konuştu. 12 Mart Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacakları Manisaspor maçını da değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, maçın öneminden bahsetti. Manisaspor takımının çok başarılı olduğunu söyleyen İpekoğlu, şöyle konuştu:

“Üst sıralara yaklaşmak istiyorsak Manisaspor maçı önemli bir maç. Son 7 maçta 21 gol atan bir takım yani maç ortalaması 3 gol. Eskişehirspor,Bandırmaspor ve Ümraniyespor maçlarında çok ciddi farklarla kazanmış bir takım. Hücuma çok iyi çıkabilen sırf özellikle savunma arkasına koşular yapabilen ve oyunculrı topla iyi buluşturabilen bir takım. Zor bir maç. Çok dikkatli olmamız gereken bir takımla oynayacağız. Ama bunu dile getiriyorum. Adana Demirspor gibi takımların özellikle iç saha maçlarını kazanması bir gerçek. Üst sıralara çıkmak istiyorsak iç maçları kazanmak deplasmandan da puan yada puanlarla dönmeliyiz.”