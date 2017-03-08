Euroleague’de 25. hafta heyecanı Galatasaray ile başlayacak

THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 10 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde ise Galatasaray Odeabank, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya konuk olacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Baskonia ile sahasında mücadele edecek. Darüşşafaka Doğuş, Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynarken, Anadolu Efes de Abdi İpekçi'de Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak.
THY Euroleague'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
9 Mart Perşembe
20.00 CSKA Moskova-Galatasaray Odeabank
20.45 Fenerbahçe-Baskonia
21.00 Zalgiris Kaunas-Panathinaikos Superfoods
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Olimpia Milano
23.00 FC Barcelona Lassa-UNICS Kazan
10 Mart Cuma
21.00 Anadolu Efes-Brose Baskets Bamberg
22.45 Olympiakos-Darüşşafaka Doğuş
23.00 Real Madrid-Kızılyıldız