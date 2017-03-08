Fenerbahçe, Alanya programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, yarın maçın oynanacağı Alanya'ya gidecek.

Spor Toto Süper Lig’de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan çalışmayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da takip etti. Advocaat yönetiminde 1 saat 10 dakika süren çalışmada, iki gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma çalışması ve pas idmanı yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Yarın saat 14.00’te yapılacak olan antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayacak olan Fenerbahçe, saat 17.00’de Sabiha Gökçen’den kalkacak özel uçakla Alanya’ya hareket edecek. Kamp programı dahilinde maç saatini bekleyecek olan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek.