Futbolcuları da fişleyin bari

Fenerbahçe – Osmanlı maçında Alper Ulusoy, Mehmet Topal'ın elle karışık attığı golde görseydi verirdi eli. FIFA hakemisin, evladım göreceksin o eli. Yahu bir de oyuncuya sormak çıktı! Nerede yazıyor, kurallar değişti de haberimiz mi yok? Yoksa yeni kurallar mı yazılmaya çalışılıyor? Ne demek oyuncuya sormak, oyuncu mu yönetecek maçı? Böyle aciz, zavallı, kişiliksiz hakemlik olmaz. Maskara oldu hakemler. Hakem yanlış karar verirse sonucuna katlanır. Mikserlik yapıp, kaos ortamına sokmamamız gerekir hakemliğimizi, dolayısıyla futbolumuzu. Oyuncular da zor durumda kalıyor. Dünyanın neresinde var oyuncuya sormak? Bu oyuncu ahlaklı doğru söyler, yok ötekine sormayalım ahlaksız o oyuncu yanıltır! Bari fişleyelim futbolcuları, nedir bu ya? Nereye götürüyoruz oyuncuları ve hakemleri? Oyuncu hakem mi, bilirkişi mi, itirafçı mı, gözlemci mi, video asistan hakem mi? Saçmalıklar diz boyunu da geçti. Şair F.Hüsnü Dağlarca ne demiş? “Kadının ağzı yoktu ki, tepeden tırnağa ağızdı kadın.” Sanırım kadınlara haksızlık etmiş Dağlarca!

Beşiktaş – Rize mücadelesinde hakem Y.Kemal Uğurlu başarılı maç çıkardı da, Atınç'ın eline de bir devam kararı var ki!.. Aslında bu pozisyon bazı hakemler için duruma göre karar verilebilecek bir yanardöner penaltıydı. Uğurlu evladım, boyu uzunluğundan iyi göremiyor olsa ki bu pozisyonu, yerlere kadar eğildi, iyi gördüğünü ifade ederek, elleri kolları ile çok açık biçimde ‘oyna' dedi. Anlaşılan yokmuş penaltı evladım Kemal'e göre! Bu akıl dolu oyna hareketi ona geçmişte de çok örneklerini gördüğüm üzere göre derecesi daha yüksek maçlarda ve FIFA hakemi olarak Avrupa sahalarında da dans etme şansını sağlayacaktır.

Bursa – Gaziantep karşılaşmasında Barış Şimşek ve ekibi bir doğal afet gibi çöktüler konuk ekibin üstüne. Bursa'nın iki golünde de yanlıştınız beyler.

Trabzon – Karabük müsabakasında Fırat Aydınus,

Başakşehir – Alanya randevusunda Halis Özkahya, Gençlerbirliği-Akhisar maçında Arda Kadreşler kusursuzdular. Aferin evlatlarım.

Adana – Konya düellosunda H.Umut Meler başarılı yönetimine çok doğru yorumunla penaltı yok diyerek oyunu devam ettirdin. Aferin Meler sana. Seyirci sahaya girince hemen titreme yavrum sosyete hakemi misin sen?

Kayseri – Kasımpaşa eşleşmesinde Mete Kalkavan başarılıydı. Ancak evladım, çarpışma zannedip vermezsen faulü, seni çarparlar bir gün bilesin.

Antalya – Galatasaray maçında Ali Palabıyık evladım Antalya'nın birinci golünde itmeyle karışık aldı Antalyalı oyuncu. Bruma'ya ikinci sarıdan kırmızı da biraz abartı oldu. Dikkat biraz lütfen sokma başını derde.