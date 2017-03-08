Galatasaray eski yıldızıyla yeniden anlaştı!

Galatasaray Odeabank’ta beklenen oyun kurucu transferi nihayet gerçekleşti. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Eurocup’ı kazanan kadronun önemli parçalarından biri olan Errick McCollum’u yeniden kadrosuna kattı.
beIN Sports’un son dakika verdiği habere göre, ABD’li oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Yarın İstanbul’a gelecek McCollum yalnızca lig maçlarında forma giyebilecek. 29 yaşındaki guardın, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında parkede olması bekleniyor.
Sezon başında yüksek yıllık ücret istemesi sebebiyle anlaşılamayan yıldız oyuncu Çin Ligi’ne transfer olmuştu.