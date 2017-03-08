Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike!

Galatasaray’daki maddi sıkıntılar bitmek bilmiyor. Riva ve Florya projelerinden Denizbank'a kırdırılarak gelen 342 milyon TL kulübü biraz rahatlatsa da UEFA'dan yeni bir Avrupa'dan men cezası gelebilir. 2017 yılı mali raporu verilerine göre, kulübe bağlı Sportif A.Ş'nin 2015 yılı konsolide zararı 57 milyon 460 bin TL. Sportif A.Ş.'nin 2016 yılı zararı ise 203 milyon 985 bin TL'ye yükseldi.
FORMA SATIŞI DA AZALDI
Futbolcu maaşlarında küçülmeye gidildi ancak sponsorluk ve tribün gelirleri büyük oranda azaldı. Şampiyonlar Ligi geliri de olmayınca gelir-gider tablosundaki açık iyice büyüdü. Ayrıca forma satışlarında önceki sezon 7 milyon kâr edilirken, geçen yıl 10 milyonluk zarar göze çarpıyor. Ortadaki bu tablo, UEFA- 'dan 1+1 senelik Avrupa'dan men cezası alan Galatasaray’ın, artı 1'lik kısmı çekebileceğini işaret ediyor.