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GALATASARAY
11 Mart 2017 19:00
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Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike!

2017 yılındaki mali rapora göre, Galatasaray Sportif A.Ş’nin 2015’teki 57 milyon TL’lik zararı, 2016’da yaklaşık 203 milyona yükselmiş. Bu tablo, UEFA’dan 1 yıl daha ceza alma tehlikesini beraberinde getiriyor.
09:318 Mart 2017
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Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike!

Galatasaray’daki maddi sıkıntılar bitmek bilmiyor. Riva ve Florya projelerinden Denizbank'a kırdırılarak gelen 342 milyon TL kulübü biraz rahatlatsa da UEFA'dan yeni bir Avrupa'dan men cezası gelebilir. 2017 yılı mali raporu verilerine göre, kulübe bağlı Sportif A.Ş'nin 2015 yılı konsolide zararı 57 milyon 460 bin TL. Sportif A.Ş.'nin 2016 yılı zararı ise 203 milyon 985 bin TL'ye yükseldi.

08 Mart 2017 Igor Tudor Terim`i hatırlattı Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, tribüne gönderilmesine rağmen son saniyeye kadar takıma yansıttığı enerji taraftara FAtih Terim'i hatırlattı. Maçı televizyondan izleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, “İşte görmek istediğim buydu. Özlenen ruh geri döndü” yorumunu yaptı. İlgili Haberi Oku

FORMA SATIŞI DA AZALDI

Futbolcu maaşlarında küçülmeye gidildi ancak sponsorluk ve tribün gelirleri büyük oranda azaldı. Şampiyonlar Ligi geliri de olmayınca gelir-gider tablosundaki açık iyice büyüdü. Ayrıca forma satışlarında önceki sezon 7 milyon kâr edilirken, geçen yıl 10 milyonluk zarar göze çarpıyor. Ortadaki bu tablo, UEFA- 'dan 1+1 senelik Avrupa'dan men cezası alan Galatasaray’ın, artı 1'lik kısmı çekebileceğini işaret ediyor.

Etiketler
galatasaray uefa
Son güncelleme: 09:32 | 08.03.2017
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