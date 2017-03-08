Hollanda aday kadrosunu açıkladı! Sneijder sürprizi…

Wesley Sneijder ile Robin van Persie, Hollanda'nın aday kadrosuna çağırılmadı. Blind, Sneijder'in fit durumda olmadığını fakat 10 gün sonra durumuna tekrar bakacaklarını söyledi. Jeremain Lens ise aday kadroda yer buldu.

Hollanda A Milli Takımı, yeni aday kadrosunu açıkladı. Listede Wesley Sneijder ile Robin van Persie’nin bulunmaması dikkat çekti. Fenerbahçe’de başarılı bir grafik yakalayan Jeremain Lens ise kadroya çağırıldı.

Hollanda’nın teknik patronu Danny Blind, Wesley Sneijder’in durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Blind, “Liseye almadığımız bazı oyuncularımız var. Wesley Sneijder gibi. Onu kadroya almadık çünkü yüzde yüz formunda değil. Takımın fizik kondisyonu tam olmalı. Bu oyuncuları önümüzdeki 10 gün tekrar inceleyeceğiz ve kararımızı vereceğiz” diye konuştu.

İşte Hollanda’nın aday kadrosu:

Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Leroy Fer (Swansea City), Wesley Hoedt (Lazio), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (PSV), Rick Karsdorp (Feyenoord), Davy Klaassen (Ajax), Tim Krul (AZ), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Bruno Martins Indi (Stoke City), Davy Pröpper (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou), Bart Ramselaar (PSV), Arjen Robben (Bayern München), Marten de Roon (Middlesbrough), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Joël Veltman (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Michel Vorm (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Lazio), Georginio Wijnaldum (Liverpool) , Jeroen Zoet (PSV).