Igor Tudor Terim’i hatırlattı

Galatasaray'da uzun bir aranın ardından yüzler gülmeye başladı. Zorlu Antalya deplasmanında takımın maçı kazanmasından çok, Igor Tudor'un saha kenarında ve tribüne yollandıktan sonraki hırslı tavırları ile takım üzerindeki etkisi beğeni topladı. Genç teknik adam maçta bir an bile yerinde durmadı. Sahada da eskiye göre mücadele gücü yüksek ve daha çok koşan bir takım görüntüsü vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Hırvat çalıştırıcıya övgüler yağdırırken, Fatih Terim benzetmeleri de sıkça yapıldı.
Cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasını televizyondan takip eden Başkan Dursun Özbek de 90+6. dakikada gelen golden sonra büyük coşku yaşadı. Tudor'un hakkını teslim eden Başkan Özbek, “İşte görmek istediğim takım bu. Sahada futbolcular artık daha çok koşuyor. Tudor'u bu yüzden getirmiştik, dediklerini yapmaya başladı. Ona çok inanıyorum. Yeni sezonda bambaşka bir takım izlettirecek, özlenen ruh geri döndü” ifadelerini kullandı.