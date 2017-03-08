İlayda engel tanımıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından 4-5 Mart tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Denizlili İlayda Demirbaş 100 metre kelebek'te birincilik kürsüsüne çıktı.

PEV Lisesi öğrencisi olan İlayda, 50, 100 ve 400 metre serbestte ise ikinci oldu.

Antrenör Zafer Uğursal, İlayda Demirbaş’ın yüzme sayesinde her geçen gün kendisini geliştirdiğini ve engelliler için umut olduğunu belirterek, “İlayda 5 yıldan beri yüzüyor. Bugüne gelinceye kadar çok çalıştı ve emeklerinin karşılığını aldı. Engelli çocukların yüzme sporuna yönlendirilmesi için uzun zamandır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Engelli sporlarında yüzmenin de yaygınlaşması için çaba içindeyiz. İlayda başarısıyla bu yolda örnek oldu, umarım devamı gelir” dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da başarılı sporcuyu kutladı.