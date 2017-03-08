İşitme engelli tenisçi Serhat, milli takıma yükseldi

İzmir'de 27-29 Ocak tarihleri arasında yapılan Türkiye İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası’nda ortaya koyduğu performansla milli takım antrenörlerinin dikkatini çeken Malatyalı tenisçi Serhat Yarluğbaş, milli takım kampına davet edildi.

İzmir'de finale kadar yükselen Serhat Yarluğbaş, Türkiye İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası finalinde geçen yılın şampiyonuna yenilmesine rağmen ortaya koyduğu performansla büyük alkış aldı. İşitme engelli tenisçi, temmuz ayında Samsun'da yapılacak 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Türkiye'yi temsil edecek.

Serhat Yarluğbaş'ın antrenörü Mustafa Yalkın, kısa sürede büyük bir başarı elde eden sporcusuyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Serhat henüz yeni bir sporcu olmasına rağmen kısa sürede büyük başarılara imza attı. Verimli bir çalışmanın ardından İzmir'de katıldığı şampiyonda finale kadar yükselmesi, Serhat'a milli takımın kapılarını açtı. Tenisçimiz milli takıma davet edildi. Temmuz ayında Samsun'da yapılacak 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Türkiye'yi temsil edecek. Serhat'ın Malatya'mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancım tam” dedi.

“Davet edildiğim için çok mutluyum”

Milli formayı giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Serhat ise yaptığı açıklamada, “Mili takıma davet edildiğim için çok mutluyum. Ben çok çalışıp dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Hocama ve aileme bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Tenisi çok seviyorum. İnşallah Samsun'da Malatya'yı ve ülkemi en iyi şekilde temsil ederim” diye konuştu.

“Bugüne kadar bütün hayali buydu”

İşitme engelli sporcu Serhat'ın annesi Gülnaz Yarluğbaş ise oğlunun tam bir tenis hastası olduğunu belirterek, “Serhat tenisin hastası, çok seviyor. Tek hayali Olimpiyatlar’dı. Bugüne kadar bütün hayali buydu. Malatya'mızda fazla kulüp yoktu, hocalarımız fazla yoktu. Şu anda çok şükür kulüp açıldı, hocalarımız çok iyi. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.