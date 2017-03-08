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GALATASARAY
11 Mart 2017 19:00
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Lukas Podolski taksicinin saldırısına uğradı!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Ataköy Marina'da saldırıya uğradı. Alman yıldız, taksiciye yol vermeyince taksici Podolski'nin aracını yumrukladı.
18:308 Mart 2017
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Lukas Podolski taksicinin saldırısına uğradı!

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Ataköy Marina’da taksiciye yol vermeyince taksici Alman yıldıza saldırdı.

Fanatik’in haberine göre; Podolski’nin Ataköy Marina girişinde kendisine yol vermemesine sinirlenen taksici aracından inerek Alman yıldızın aracını yumrukladı. Podolski ise taksicinin bu saldırısında aracından inmeyerek bekledi. Taksici kısa bir süre aracı yumrukladıktan sonra valeler araya girdi ve taksici olay yerinden uzaklaştırıldı.

Podolski de valeler eşliğinde yoluna devam etti.

Etiketler
galatasaray lukas podolski
Son güncelleme: 18:34 | 08.03.2017
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