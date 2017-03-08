Manchester United’ın yıldızı Marcos Rojo’nun kuzenine emekli polis kurşun yağdırdı

Manchester United’ın yıldız oyuncularından Marcos Rojo’nun kuzeni Geronimo Rojo, emekli bir polisi gasp etmeye çalışırken öldürüldü. Arjantin’in La Plata kentinden yaşanan olayda 50 yaşındaki emekli polis Raul Diaz, ATM’den para çekmek istedi, bu anda Rojo’nun kuzeni ve suç ortağı tarafından saldırıya uğradı. Ancak emekli polis, buna izin vermedi ve 17 yaşındaki Geronimo Rojo ve arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı. Hastanede 7 saat yaşam mücadelesi veren Geronimo Rojo, hayatını kaybetti.
İngiliz basının haberine göre Marcos Rojo, haberi aldıktan sonra hayatının şokunu yaşadı.